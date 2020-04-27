Öztrak: "İçinden geçmekte olduğumuz bugünlerde en son ihtiyaç duyacağımız şey, birilerini... CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Soru yöneltilmesi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Soru yöneltilmesi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (3) Kaynak: AA