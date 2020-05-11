Öztrak: "Herkese güven verecek sorumlu bir çıkış stratejisi hazırlayın"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi.