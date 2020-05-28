Öztrak: "Her hizmeti milletimizin gözü önünde yaptık"
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Öztrak: "Her hizmeti milletimizin gözü önünde yaptık"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüye gelişi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin...

28.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:36

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüye gelişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. (1)

Öztrak: 'Her hizmeti milletimizin gözü önünde yaptık'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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