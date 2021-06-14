Öztrak: "(HDP'nin kapatılması davası) Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır"
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Öztrak: "(HDP'nin kapatılması davası) Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Basın mensubunun soru sorması Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması

Basın mensubunun soru sorması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması

Toplantının sona ermesi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. (4)

Öztrak: '(HDP'nin kapatılması davası) Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır'
Öztrak: '(HDP'nin kapatılması davası) Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır'
Öztrak: '(HDP'nin kapatılması davası) Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır'
Öztrak: '(HDP'nin kapatılması davası) Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Öztrak: "(HDP'nin kapatılması davası) Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır" - Haberler
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