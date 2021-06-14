Öztrak: "(HDP'nin kapatılması davası) Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Basın mensubunun soru sorması Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel...
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması
Basın mensubunun soru sorması
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması
Toplantının sona ermesi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı