Öztrak: "Başarı iyi yönetimle sağlanır"
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Öztrak: "Başarı iyi yönetimle sağlanır"

08.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:57

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)

Öztrak: 'Başarı iyi yönetimle sağlanır'
Öztrak: 'Başarı iyi yönetimle sağlanır'
Öztrak: 'Başarı iyi yönetimle sağlanır'
Öztrak: 'Başarı iyi yönetimle sağlanır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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