Öztrak: "Hak, hukuk, adalet mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin...
15.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:40
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (1)
Kaynak: AA