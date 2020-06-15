Öztrak: "Hak, hukuk, adalet mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz"
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Öztrak: "Hak, hukuk, adalet mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin...

15.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:40

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (1)

Öztrak: 'Hak, hukuk, adalet mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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