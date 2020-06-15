Öztrak: "Hak, hukuk, adalet mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (1) Kaynak: AA