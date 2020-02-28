Öztrak: "Grup Başkanvekillerimiz, TBMM'nin yarın saat 14.00'da olağanüstü toplanması için başvuruda...
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
28.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:26
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA