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Öztrak: "Grup Başkanvekillerimiz, TBMM'nin yarın saat 14.00'da olağanüstü toplanması için başvuruda...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

28.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:26
Öztrak:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Öztrak: "Grup Başkanvekillerimiz, TBMM'nin yarın saat 14.00'da olağanüstü toplanması için başvuruda...
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