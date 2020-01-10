Öztrak: Gerçek işsiz sayısı 7 milyon 750 bin

10.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:53

Öztrak, "Makyajlı rakamlarla bile baktığımız zaman bu ülkede gerçek işsizlik oranı yüzde 22,1. Gerçek işsiz sayısı ise 7 milyon 750 bin kişi. Bu ülkenin geleceği gençlerimizin işsizliği ise çok daha korkunç. 2019 Ekim itibarıyla her 100 gençten 25'i işsiz." dedi.