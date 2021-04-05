Öztrak: "Gençlerine umut veremeyen bir ülke geleceğe de umutla bakamaz"
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Öztrak: "Gençlerine umut veremeyen bir ülke geleceğe de umutla bakamaz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)

Öztrak: 'Gençlerine umut veremeyen bir ülke geleceğe de umutla bakamaz'
Öztrak: 'Gençlerine umut veremeyen bir ülke geleceğe de umutla bakamaz'
Öztrak: 'Gençlerine umut veremeyen bir ülke geleceğe de umutla bakamaz'
Öztrak: 'Gençlerine umut veremeyen bir ülke geleceğe de umutla bakamaz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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