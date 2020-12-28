Öztrak: "Anlaşıldı ki ekonomimiz 2023'ü görmeden önümüzdeki yıl ilk yirmi ekonomi liginden düşecek"
28.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:29
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı