Öztrak: "Anlaşıldı ki ekonomimiz 2023'ü görmeden önümüzdeki yıl ilk yirmi ekonomi liginden düşecek"
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Öztrak: "Anlaşıldı ki ekonomimiz 2023'ü görmeden önümüzdeki yıl ilk yirmi ekonomi liginden düşecek"

28.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:29

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (4)

Öztrak: 'Anlaşıldı ki ekonomimiz 2023'ü görmeden önümüzdeki yıl ilk yirmi ekonomi liginden düşecek'
Öztrak: 'Anlaşıldı ki ekonomimiz 2023'ü görmeden önümüzdeki yıl ilk yirmi ekonomi liginden düşecek'
Öztrak: 'Anlaşıldı ki ekonomimiz 2023'ü görmeden önümüzdeki yıl ilk yirmi ekonomi liginden düşecek'
Öztrak: 'Anlaşıldı ki ekonomimiz 2023'ü görmeden önümüzdeki yıl ilk yirmi ekonomi liginden düşecek'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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