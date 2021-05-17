Öztrak: "Filistin, Orta Doğu'nun kanayan yarasıdır"
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Öztrak: "Filistin, Orta Doğu'nun kanayan yarasıdır"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. (1)

Öztrak: 'Filistin, Orta Doğu'nun kanayan yarasıdır'
Öztrak: 'Filistin, Orta Doğu'nun kanayan yarasıdır'
Öztrak: 'Filistin, Orta Doğu'nun kanayan yarasıdır'
Öztrak: 'Filistin, Orta Doğu'nun kanayan yarasıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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