Öztrak: "FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkması lazım"
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Öztrak: "FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkması lazım"

Soru soran basın mensubu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Basın toplantısının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

06.01.2020 16:43 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:49

Soru soran basın mensubu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 'ın konuşması

Basın toplantısının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. (6)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Öztrak: "FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkması lazım"
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