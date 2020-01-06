Öztrak: "FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkması lazım"
Soru soran basın mensubu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Basın toplantısının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
06.01.2020 16:43 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:49
Soru soran basın mensubu
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması
Basın toplantısının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. (6)
Kaynak: AA