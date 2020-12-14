Öztrak: "Parti kapatarak demokrasi sürdürülemez"
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Öztrak: "Parti kapatarak demokrasi sürdürülemez"

14.12.2020 16:22 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:21

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, basın mensuplarının sorularını cevapladı. (3)

Öztrak: 'Parti kapatarak demokrasi sürdürülemez'
Öztrak: 'Parti kapatarak demokrasi sürdürülemez'
Öztrak: 'Parti kapatarak demokrasi sürdürülemez'
Öztrak: 'Parti kapatarak demokrasi sürdürülemez'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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