Öztrak: "Esnafımızın, iş insanlarımızın hükümetten talepleri var" – ANKARA CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları - Öztrak: "Esnafımızın, iş insanlarımızın hükümetten talepleri var"ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları - Öztrak: "Esnafımızın, iş insanlarımızın hükümetten talepleri var" ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. (2) Kaynak: AA