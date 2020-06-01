Öztrak: "Esnafımızın, iş insanlarımızın hükümetten talepleri var" – ANKARA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları - Öztrak: "Esnafımızın, iş insanlarımızın hükümetten talepleri var"ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi.
01.06.2020 17:10 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:18
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları - Öztrak: "Esnafımızın, iş insanlarımızın hükümetten talepleri var"
ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. (2)
Kaynak: AA