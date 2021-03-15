Öztrak: "Bu pakette bir tane somut hedef var, o da bütçede 46 milyar liralık tasarruf yapmak"
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Öztrak: "Bu pakette bir tane somut hedef var, o da bütçede 46 milyar liralık tasarruf yapmak"

15.03.2021 16:12 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:47

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)

Öztrak: 'Bu pakette bir tane somut hedef var, o da bütçede 46 milyar liralık tasarruf yapmak'
Öztrak: 'Bu pakette bir tane somut hedef var, o da bütçede 46 milyar liralık tasarruf yapmak'
Öztrak: 'Bu pakette bir tane somut hedef var, o da bütçede 46 milyar liralık tasarruf yapmak'
Öztrak: 'Bu pakette bir tane somut hedef var, o da bütçede 46 milyar liralık tasarruf yapmak'
Öztrak: 'Bu pakette bir tane somut hedef var, o da bütçede 46 milyar liralık tasarruf yapmak'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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