Öztrak: "Esnaf normalleşmek için sizin gözünüzün içine bakıyor"
26.02.2021 17:39 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:46
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (4)
Sayın Sağlık Bakanı, Çin'den gelen 1 milyon doz aşının ücretsiz olduğunu gösteren beyannameyi kabul eden bakan kim, onu bir söylesin."
"Bu aşılara aşı başına 12 dolar ödedim diye fatura kesen ve 12 milyon dolar ödeyen Devlet Malzeme Ofisinden sorumlu bakan kim?"
"Gümrükten ücretsiz gelen 1 milyon doz aşıya DMO, 12 milyon dolar ödediyse bu 12 milyon dolar kime gitti?"
Kaynak: Anadolu Ajansı