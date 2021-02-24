CHP Ekonomi Masası Heyeti Nevşehir'de iş dünyası temsilcileriyle buluştu

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CHP Ekonomi Masası Heyeti, Nevşehir'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantıya, heyet üyesi milletvekilleri ile meslek odalarının başkanları, esnaf temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Katılımcıların sorunlarını ve taleplerini dinledikten sonra açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin ekonomik sorunlarla karşı karşıya bulunduğu bir sürecin yaşandığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele döneminde sorunların daha da derinleştiğini savundu.

Ülkedeki mali sıkıntıların ekonomi politikasından kaynaklı olduğunu öne süren Öztrak, şöyle konuştu:

"Salgının sıkıntılar yarattığını biliyoruz ama Türkiye'nin sıkıntıları 2020'de başlamadı. Türkiye, 2018'den beri patinaj yapıyor. Ekonomide sıkıntılarımız var, devlet idaresinde, kamu yönetiminde çok ciddi sorunlarımız var. Salgını yönetirken belli sıkıntıları yaşadık. Sonunda ise bir büyük buhranla milletimiz karşı karşıya kaldı. 2018 yılında Türkiye'de yeni rejim fiilen iş başına geldi. Biz buna 'Tek adam parti devleti rejimi' diyoruz. Bu rejimin iş başına gelmesiyle devlette yaşanan kriz, kurumlardaki yıpranma ciddi şekilde sorunlar yaratmaya başladı. Ekonomide izlenen, üretmeden borçla şişirme stratejisi de sorunlar yaratmaya başladı."

Öztrak, Türkiye'nin 2009 yılından itibaren benzer ülkelerin ekonomilerine kıyasla gerilemeye başladığını, ortaya çıkan durumun ülke genelindeki istihdam sorununun büyümesine neden olduğunu belirtti.

İşsizlik rakamlarını değerlendiren Öztrak, "Türkiye'nin 2013 yılında gayri safi yurt içi hasılası 1 trilyon dolara yaklaşmıştı, bugün 702 milyar dolar. 250 milyar dolar kaybetmişiz. Evde oturanları da aldığımızda bugün Türkiye'deki işsiz sayısı 11 milyonu geçmiş vaziyettedir." dedi.

"Ailelerin yüzde 33'ü 'elektrik faturamı ödeyemiyorum' diyor"

Yapılan son araştırmalara göre Türkiye'de uzun süre sonra "açlık" konusunun gündeme geldiğini ileri süren Öztrak, şunları kaydetti:

"Gelirimiz artmıyor, artmadığı gibi adil de paylaşamıyoruz. 'İstanbul Derin Yoksulluk Araştırması'na göre ailelerimizin yüzde 53'ü öğün atlıyor. Yüzde 14'ü de gıdaya hiçbir şekilde ulaşamıyor, açlık var. Dünya, 'bu salgın şimdiye kadar gördüğümüzün kötüsü' diyor. Biz bu salgına yakalanırken bir de ekonomik kriz vardı, durumumuz daha kötü. Ailelerin yüzde 33'ü 'elektrik faturamı ödeyemiyorum' diyor. Evlerin yüzde 54'ünde internet yok. Şimdi okulları açacaklarmış. Özel okullar beş gün eğitim verecekmiş, resmi okullar 2 gün, peki fırsat eşitliği nerede kaldı? Biz bu salgın sürecini kötü yönettik, insanları canı ile cüzdanı arasına sıkıştırdık."

Ülkedeki çeşitli sektör temsilcilerini ve vatandaşları dinlemek, sorunlara çözüm üretmek amacıyla 2018 yılında CHP Ekonomi Masası'nın oluşturulduğunu anlatan Öztrak, CHP'nin sorunların üstesinden gelebilecek yapıda olduğunu ifade etti. Öztrak, "Bugüne kadar sizleri dinledik ve şunu gördük. Türkiye'de 3 K harfine ihtiyaç var. Yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar. Tespitimiz bu ve CHP olarak bunun altından kalkacağımızı düşünüyoruz. Benim gördüğüm bir şey var; sadece faizle bu işi çözemezsiniz, sizin bu reformları yapıp dünyadaki yatırımcılara 'ben oyunu artık farklı oynayacağım' deyip güven vermeniz lazım. Bunu yapmadıkları sürece de göreceksiniz çok daha fazla işsizlik ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalacağız." şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı