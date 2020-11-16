Öztrak: "CHP her zaman Azeri kardeşlerimizin yanında olacaktır. Dolayısıyla asker gönderilmesiyle ilgili tezkereye olumlu oy vereceğiz"
16.11.2020 15:40 | Son Güncelleme: 16.11.2020 16:18
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (5)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan