Öztrak: "(Dünya Sağlık Örgütü heyetinin ziyareti) Sağlık çalışanlarının önemli bir çaba içinde... CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Dünya Sağlık Örgütü heyetinin ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Dünya Sağlık Örgütü heyetinin ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Kaynak: AA