Öztrak: "Dün akşam itibariyle Suriye'de yaşananları ciddi şekilde kınadığımızı ifade ettik"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, patisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
03.02.2020 16:17 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:19
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması
ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, patisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. (7)
Kaynak: AA