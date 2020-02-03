Öztrak: "Dün akşam itibariyle Suriye'de yaşananları ciddi şekilde kınadığımızı ifade ettik"
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Öztrak: "Dün akşam itibariyle Suriye'de yaşananları ciddi şekilde kınadığımızı ifade ettik"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, patisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

03.02.2020 16:17 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:19
Öztrak:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 'ın konuşması

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, patisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. (7)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Öztrak: "Dün akşam itibariyle Suriye'de yaşananları ciddi şekilde kınadığımızı ifade ettik"
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