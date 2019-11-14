Öztrak: "Düğme baştan yanlış iliklenmiştir"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
14.11.2019 15:29 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:35
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Öztrak: "Düğme baştan yanlış iliklenmiştir"