Öztrak: "Düğme baştan yanlış iliklenmiştir"
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Öztrak: "Düğme baştan yanlış iliklenmiştir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

14.11.2019 15:29 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:35
Öztrak:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 'ın konuşması ANKARA - (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Öztrak: "Düğme baştan yanlış iliklenmiştir"
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