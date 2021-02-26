Öztrak: "Dövizin fiyatı arttıkça faize yüklenecekler"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)

" (Merkez Bankası rezerv varlığı) Buna göre, 19 Şubat itibariyle Merkez bankasının resmi rezerv varlığı 94 milyar dolar, Merkez bankasının döviz yükümlüğü ise 134 milyar dolar. Yani Merkez Bankasının döviz borcu, döviz varlığından 40 milyar dolar daha fazla. Kasadaki döviz varlığı, döviz borcuna yetmiyor. Rezervler eksi 40."

"(Merkez Bankası rezerv varlığı) 2,5 yılda 71 milyar dolar eridiği ortada"

"Dövizin fiyatı arttıkça faize yüklenecekler. Milletimiz yüksek faiz altında, tefeci faizi altında inim inim inliyor, inleyecek"

"Bugün yüzde 17 seviyesine çıkan politika faiziyle 3 ayda dünya üzerinde en yüksek faiz veren 10 ülkeden biri olduk"

"Daha önce yaptığı gibi, kriz ekonomiye teğet geçer diye düşündü. Ekonomide yaptığı hataları halının altına bu surette süpürebileceğini zannetti. Ama halının altında artık yer yok, yer kalmadı"

"Merkez Bankası kasasını tamtakır ettiler. Milletimizi yüksek faizle değersiz Türk Lirası arasına sıkıştırdılar. Kırk satırla kırk katır arası bıraktılar"

Kaynak: Anadolu Ajansı