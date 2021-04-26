Öztrak: "Dış politikada güvenirliliğimizi ve aranan bir dost olma özelliğimizi yitiriyoruz"
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Öztrak: "Dış politikada güvenirliliğimizi ve aranan bir dost olma özelliğimizi yitiriyoruz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

CHP parti sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları Öztrak: "Dış politikada güvenirliliğimizi ve aranan bir dost olma özelliğimizi yitiriyoruz" ANKARA(AA)- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP parti sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları Öztrak:

"Dış politikada güvenirliliğimizi ve aranan bir dost olma özelliğimizi yitiriyoruz"

ANKARA(AA)- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.Toplantı sonrası parti sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. (2)

Öztrak: 'Dış politikada güvenirliliğimizi ve aranan bir dost olma özelliğimizi yitiriyoruz'
Öztrak: 'Dış politikada güvenirliliğimizi ve aranan bir dost olma özelliğimizi yitiriyoruz'
Öztrak: 'Dış politikada güvenirliliğimizi ve aranan bir dost olma özelliğimizi yitiriyoruz'
Öztrak: 'Dış politikada güvenirliliğimizi ve aranan bir dost olma özelliğimizi yitiriyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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