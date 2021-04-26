Öztrak: "Dış politikada güvenirliliğimizi ve aranan bir dost olma özelliğimizi yitiriyoruz"
CHP parti sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları Öztrak: "Dış politikada güvenirliliğimizi ve aranan bir dost olma özelliğimizi yitiriyoruz" ANKARA(AA)- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
CHP parti sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları Öztrak:
"Dış politikada güvenirliliğimizi ve aranan bir dost olma özelliğimizi yitiriyoruz"
ANKARA(AA)- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.Toplantı sonrası parti sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı