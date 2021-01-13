Öztrak: "Dış politika giderek milli olmaktan uzaklaştı"
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Öztrak: "Dış politika giderek milli olmaktan uzaklaştı"

13.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:39

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüde konuşması Salondaki katılımcılar ANKARA - CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığında, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan Ekonomi Masası Heyeti, Polatlı'da STK ve oda yöneticileriyle bir araya geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüde konuşması

Salondaki katılımcılar ANKARA - CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığında, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan Ekonomi Masası Heyeti, Polatlı'da STK ve oda yöneticileriyle bir araya geldi. (1)

Öztrak: 'Dış politika giderek milli olmaktan uzaklaştı'
Öztrak: 'Dış politika giderek milli olmaktan uzaklaştı'
Öztrak: 'Dış politika giderek milli olmaktan uzaklaştı'
Öztrak: 'Dış politika giderek milli olmaktan uzaklaştı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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