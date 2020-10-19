Öztrak: "Böyle bir vergi sistemiyle büyüme, istihdam olmaz"
19.10.2020 16:11 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:26
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı