Öztrak: "Böyle bir vergi sistemiyle büyüme, istihdam olmaz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Öztrak: "Böyle bir vergi sistemiyle büyüme, istihdam olmaz"

19.10.2020 16:11 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:26

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)

Öztrak: 'Böyle bir vergi sistemiyle büyüme, istihdam olmaz'
Öztrak: 'Böyle bir vergi sistemiyle büyüme, istihdam olmaz'
Öztrak: 'Böyle bir vergi sistemiyle büyüme, istihdam olmaz'
Öztrak: 'Böyle bir vergi sistemiyle büyüme, istihdam olmaz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Muharrem İnce Sergey Lavrov Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yekta Kopan Yavuz Bingöl Yasmin Erbil İbrahim Selim
Spor Metin Oktay Serdar Aziz Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kıbrıs Göztepe Gaziantep Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öztrak: "Böyle bir vergi sistemiyle büyüme, istihdam olmaz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 16:26:33. #1.15#
title