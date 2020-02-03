Öztrak: "Deprem meselesine partiler üstü yaklaşmak zorundayız"
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Öztrak: "Deprem meselesine partiler üstü yaklaşmak zorundayız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüye gelişi Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, patisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

03.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:39
Öztrak:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 'ın kürsüye gelişi

Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, patisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Öztrak: "Deprem meselesine partiler üstü yaklaşmak zorundayız"
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