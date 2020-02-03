Öztrak: "Daha önce hiç görmediğimiz şiddette ekonomik krizi yaşıyoruz"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, patisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
03.02.2020 16:27 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:31
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması
ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, patisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. (5)
Kaynak: AA