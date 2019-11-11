Öztrak: "Cumhuriyeti kuran kadrolar, cephelerde düşmana karşı milletiyle aynı siperde savaşan...
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.
11.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:07
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Öztrak: "Cumhuriyeti kuran kadrolar, cephelerde düşmana karşı milletiyle aynı siperde savaşan...