Öztrak: "(Cumhurbaşkanının ABD ziyareti) ABD halkını etkileyebilecek bir kamu diplomasisi ile...
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.
11.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:23
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Öztrak: "(Cumhurbaşkanının ABD ziyareti) ABD halkını etkileyebilecek bir kamu diplomasisi ile...