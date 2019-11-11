Öztrak: "(Cumhurbaşkanının ABD ziyareti) ABD halkını etkileyebilecek bir kamu diplomasisi ile...
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Öztrak: "(Cumhurbaşkanının ABD ziyareti) ABD halkını etkileyebilecek bir kamu diplomasisi ile...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

11.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:23
Öztrak:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Öztrak: "(Cumhurbaşkanının ABD ziyareti) ABD halkını etkileyebilecek bir kamu diplomasisi ile...
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