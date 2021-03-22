Öztrak: "Piyasalar bir kez daha yangın yerine döndü"
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Öztrak: "Piyasalar bir kez daha yangın yerine döndü"

22.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:31

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)

Öztrak: 'Piyasalar bir kez daha yangın yerine döndü'
Öztrak: 'Piyasalar bir kez daha yangın yerine döndü'
Öztrak: 'Piyasalar bir kez daha yangın yerine döndü'
Öztrak: 'Piyasalar bir kez daha yangın yerine döndü'
Öztrak: 'Piyasalar bir kez daha yangın yerine döndü'
Öztrak: 'Piyasalar bir kez daha yangın yerine döndü'
Öztrak: 'Piyasalar bir kez daha yangın yerine döndü'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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