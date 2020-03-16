Öztrak: "(CHP) Merkez Yönetim Kurulumuz tüm kongrelerimizi ve kurultayımızı ileri bir tarihe... CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısında konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı devam ederken düzenlenen basın toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısında konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı devam ederken düzenlenen basın toplantısında konuştu. (1) CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 28-29 Mart'ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayın koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendiğini açıkladı. Kaynak: AA Haberin Videosu: Öztrak: "(CHP) Merkez Yönetim Kurulumuz tüm kongrelerimizi ve kurultayımızı ileri bir tarihe...