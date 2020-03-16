Öztrak: "(CHP) Merkez Yönetim Kurulumuz tüm kongrelerimizi ve kurultayımızı ileri bir tarihe...
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısında konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı devam ederken düzenlenen basın toplantısında konuştu.
16.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:19
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısında konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı devam ederken düzenlenen basın toplantısında konuştu. (1)
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 28-29 Mart'ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayın koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendiğini açıkladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Öztrak: "(CHP) Merkez Yönetim Kurulumuz tüm kongrelerimizi ve kurultayımızı ileri bir tarihe...