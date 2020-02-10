Öztrak: "Çalışan sayımız hala iki yıl öncesinin 346 bin altında"
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Öztrak: "Çalışan sayımız hala iki yıl öncesinin 346 bin altında"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

10.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:10
Öztrak:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (4)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Öztrak: "Çalışan sayımız hala iki yıl öncesinin 346 bin altında"
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