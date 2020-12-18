Son dakika haberleri | ANKARA -"Biz CHP olarak Cumhuriyetimizi gerçek demokrasiyle taçlandırmaya kararlıyız"
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Son dakika haberleri | ANKARA -"Biz CHP olarak Cumhuriyetimizi gerçek demokrasiyle taçlandırmaya kararlıyız"

18.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:24

Bir son dakika haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salondan ayrılması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında,...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salondan ayrılması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. (5)

Son dakika haberleri | ANKARA -'Biz CHP olarak Cumhuriyetimizi gerçek demokrasiyle taçlandırmaya kararlıyız'
Son dakika haberleri | ANKARA -'Biz CHP olarak Cumhuriyetimizi gerçek demokrasiyle taçlandırmaya kararlıyız'
Son dakika haberleri | ANKARA -'Biz CHP olarak Cumhuriyetimizi gerçek demokrasiyle taçlandırmaya kararlıyız'
Son dakika haberleri | ANKARA -'Biz CHP olarak Cumhuriyetimizi gerçek demokrasiyle taçlandırmaya kararlıyız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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