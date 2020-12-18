Son dakika haberleri | ANKARA -"Biz CHP olarak Cumhuriyetimizi gerçek demokrasiyle taçlandırmaya kararlıyız"

Bir son dakika haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salondan ayrılması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında,...