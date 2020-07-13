Öztrak: "Bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan ekonomik ve sosyal konseyi toplamaktır" CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi. (7) "Bu düşüşleri yaşayan bir ekonomide bu düşüşlerin önemli bir kısmını devletten vereceğiniz yardımlarla telafi etmemeniz halinde önümüzdeki dönemde Türkiye önüne çıkacak olan, küresel gelişmeler nedeniyle özellikle tedarik zincirlerindeki kırılmalar nedeniyle, ortaya çıkabilecek fırsatların çoğunu kaçırır" Kaynak: AA