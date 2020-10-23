Öztrak: "Bu bütçe faiz lobilerinin bütçesi, vatandaşa da askıda ekmek kalıyor"
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Öztrak: "Bu bütçe faiz lobilerinin bütçesi, vatandaşa da askıda ekmek kalıyor"

23.10.2020 17:22 | Son Güncelleme: 23.10.2020 17:28

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

Öztrak: 'Bu bütçe faiz lobilerinin bütçesi, vatandaşa da askıda ekmek kalıyor'
Öztrak: 'Bu bütçe faiz lobilerinin bütçesi, vatandaşa da askıda ekmek kalıyor'
Öztrak: 'Bu bütçe faiz lobilerinin bütçesi, vatandaşa da askıda ekmek kalıyor'
Öztrak: 'Bu bütçe faiz lobilerinin bütçesi, vatandaşa da askıda ekmek kalıyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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