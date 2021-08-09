Öztrak: "Kim yangında ne kaybettiyse tastamam kendilerine geri verilmesi gerekir"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı