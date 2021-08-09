Öztrak: "Kim yangında ne kaybettiyse tastamam kendilerine geri verilmesi gerekir"
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Öztrak: "Kim yangında ne kaybettiyse tastamam kendilerine geri verilmesi gerekir"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. (2)

Öztrak: 'Kim yangında ne kaybettiyse tastamam kendilerine geri verilmesi gerekir'
Öztrak: 'Kim yangında ne kaybettiyse tastamam kendilerine geri verilmesi gerekir'
Öztrak: 'Kim yangında ne kaybettiyse tastamam kendilerine geri verilmesi gerekir'
Öztrak: 'Kim yangında ne kaybettiyse tastamam kendilerine geri verilmesi gerekir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Öztrak: "Kim yangında ne kaybettiyse tastamam kendilerine geri verilmesi gerekir" - Haberler
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