Öztrak: "Biden'ın ipe sapa gelmez sözleri 8 ay sonra servis ediliyor"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüye çıkışı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkezinde basın toplantısı düzenledi.
17.08.2020 17:07 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:15
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüye çıkışı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)
Kaynak: AA