Öztrak: "Biden'ın ipe sapa gelmez sözleri 8 ay sonra servis ediliyor" CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüye çıkışı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüye çıkışı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1) Kaynak: AA