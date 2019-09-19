Öztrak: "(BDDK'nın kredilerle ilgili açıklaması) Bu yapılan son derece tehlikeli bir iştir"

Öztrak: "(BDDK'nın kredilerle ilgili açıklaması) Bu yapılan son derece tehlikeli bir iştir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona girişi Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

19.09.2019 15:44

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona girişi

Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

Kaynak: AA
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