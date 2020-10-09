Öztrak: "(Baro seçimleri) Oyun devam ederken oyun kurallarını değiştirerek bu işe müdahale etmeye...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Öztrak: "(Baro seçimleri) Oyun devam ederken oyun kurallarını değiştirerek bu işe müdahale etmeye...

09.10.2020 17:03 | Son Güncelleme: 09.10.2020 17:09

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. (7 SON)

"Pandemiyi gerekçe gösteriyorsunuz baro seçimlerinin ertelenmesine ama kendi partinizin il kongrelerini ara vermeden yapıyorsunuz"

"Oyun devam ederken oyun kurallarını değiştirerek bu işe müdahale etmeye kalkıyorlar"

Öztrak: '(Baro seçimleri) Oyun devam ederken oyun kurallarını değiştirerek bu işe müdahale etmeye...
Öztrak: '(Baro seçimleri) Oyun devam ederken oyun kurallarını değiştirerek bu işe müdahale etmeye...
Öztrak: '(Baro seçimleri) Oyun devam ederken oyun kurallarını değiştirerek bu işe müdahale etmeye...
Öztrak: '(Baro seçimleri) Oyun devam ederken oyun kurallarını değiştirerek bu işe müdahale etmeye...

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Şeh Sabah Mustafa Şentop Fahrettin Koca Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Özer Fatma Girik Seren Serengil Erdal Beşikçioğlu
Spor Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Roland Garros Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Kaza Erkek Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öztrak: "(Baro seçimleri) Oyun devam ederken oyun kurallarını değiştirerek bu işe müdahale etmeye... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 17:09:48. #1.15#
title