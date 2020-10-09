Öztrak: "(Baro seçimleri) Oyun devam ederken oyun kurallarını değiştirerek bu işe müdahale etmeye...
09.10.2020 17:03 | Son Güncelleme: 09.10.2020 17:09
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. (7 SON)
"Pandemiyi gerekçe gösteriyorsunuz baro seçimlerinin ertelenmesine ama kendi partinizin il kongrelerini ara vermeden yapıyorsunuz"
"Oyun devam ederken oyun kurallarını değiştirerek bu işe müdahale etmeye kalkıyorlar"
Kaynak: Anadolu Ajansı