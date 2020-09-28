Öztrak: "CHP olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Öztrak: "CHP olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz"

28.09.2020 15:52 | Son Güncelleme: 28.09.2020 17:05

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (6)

Öztrak: 'CHP olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz'
Öztrak: 'CHP olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz'
Öztrak: 'CHP olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz'
Öztrak: 'CHP olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Angela Merkel Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Hazal Kaya Çağla Şikel Meryem Uzerli
Spor Falcao Tamer Tuna Gökhan Töre Murat Şahin Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız İzmir Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öztrak: "CHP olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 17:05:01. #1.15#
title