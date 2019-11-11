Öztrak: "Atatürk, bu ülkenin emperyalistlere teslim edilme projesini yırtıp atan, ülkemizin onurunu...
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.
11.11.2019 17:49 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:01
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Öztrak: "Atatürk, bu ülkenin emperyalistlere teslim edilme projesini yırtıp atan, ülkemizin onurunu...