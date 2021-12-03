Öztrak: Ana muhalefet liderinin devlet kurumlarından bilgi alması en doğal hakkı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Ana Muhalefet partisi liderinin devlet kurumlarından bilgi alması bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak en doğal hakkıdır. Bugün sayın genel başkanımızın karşısına çıkamayanlar neyin telaşındadır?" dedi.

Faik Öztrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, randevu talebinin kabul edilmemesi üzerine gittiği Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) içeri alınmamasına tepki gösterdi. Öztrak, "Bugün Türk demokrasi tarihi açısından utanç duyulacak bir gün yaşandı. Bu ülkenin 11 milyon 354 bin 190 yurttaşının oy verdiği ana muhalefet partisinin liderine devletin resmi istatistik kurumunun kapıları açılmadı. Devlet kurumlarındaki çürüme ve çöküş bir kez daha gözler önüne serildi. Bu kurumlar kimsenin tapulu malı değildir. Bu devlet hepimizin. Bu kurumlar hepimizin. Milletine kapı pencere kapatan yöneticiler, devletin memuru gibi değil, sarayın memuru gibi davranmıştır. Ana muhalefet partisi liderinin devlet kurumlarından bilgi alması bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak en doğal hakkıdır. Bugün sayın genel başkanımızın karşısına çıkamayanlar neyin telaşındadır?" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet