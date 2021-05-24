Öztrak: "Enflasyon canavarı milletin kanını emiyor"
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Öztrak: "Enflasyon canavarı milletin kanını emiyor"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)

Öztrak: 'Enflasyon canavarı milletin kanını emiyor'
Öztrak: 'Enflasyon canavarı milletin kanını emiyor'
Öztrak: 'Enflasyon canavarı milletin kanını emiyor'
Öztrak: 'Enflasyon canavarı milletin kanını emiyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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