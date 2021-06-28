Öztrak: "Adaletin olduğu yerde ekmek herkese yeter"
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Öztrak: "Adaletin olduğu yerde ekmek herkese yeter"

Öztrak: 'Adaletin olduğu yerde ekmek herkese yeter'
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelişi CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı gündemi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelişi

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı gündemi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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