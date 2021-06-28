Öztrak: "Adaletin olduğu yerde ekmek herkese yeter"
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelişi CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı gündemi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelişi
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı gündemi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı