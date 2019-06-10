Öztrak - ABD Savunma Bakanlığının mektubu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Milli Takımımıza İzlanda havalimanında yapılan çirkin muameleyi kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Bu olayı kınıyoruz. Milli Takımımız bu tavra en güzel cevabı yarın akşam yeşil sahalarda verecektir." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

"ABD'nin mektubuna cevap verilmedi"

"Ana muhalefet olarak bizden çekinmelerine gerek yok. Biz, 1964'te Johnson mektubu yazıldığında, 'Yeni bir dünya kurulur, Türkiye'de o dünyada yerini alır.' diyen İsmet Paşa'nın anlayışından geliyoruz." ifadesini kullanan Öztrak, iktidarın bu işi bir devlet meselesi olarak görmek yerine, şahsi meselesi gibi gördüğünü, bu ayın sonunda ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya'da yapılacak görüşmede bu işlerin çözüleceğinin düşünüldüğünü söyledi.

ABD'nin bu mektubuna cevap verilmediğine işaret eden Öztrak, bunun kapalı kapılar ardında görüşülerek halledilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Öztrak, dış politika ve savunma konusunda Meclisin de muhalefetin de sürekli bypass edildiğini dile getirerek yeni rejimde, devletin dış politika oluşturmakta sıkıntı yaşadığını savundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ülkenin yazgısında tek yetki ve güç sahibi olan Büyük Millet Meclisi, bu ülkenin düzeni için, iç ve dış güvenliğini sağlamak ve korumak için en büyük güvencedir. Büyük milli sorunlar şimdiye kadar ancak Büyük Millet Meclisinde çözümlendi. Gelecekte de yalnız oradan kesin önlemler sağlanabilecektir." dediğini aktaran Öztrak, iktidarın TBMM'yi bilgilendirmesinde ve milletin ortak aklına başvurmasında çok büyük yararlar olduğunu söyledi.

"Ya mitili ya İstanbul'un yolunu kaybetti"

Türkiye'de çeşitli konularda sıkıntılar yaşandığını belirten Öztrak, şöyle konuştu:

"Türkiye çok ciddi iktisadi, siyasi ve askeri sorunlarla karşı karşıya ancak iktidar 6 ayı mahalli idare seçimleriyle yitirdi. Memleketin sorunlarına çözüm bulmak için milletten yetki isteyen Erdoğan, bugün tüm işi gücü bırakmış görünüyor. Tamamen İstanbul Belediye Başkanlığını gasbetmek için nasıl kumpas kurarım bunun hesabında. Atanmış bakanları birer piyon gibi sahaya sürüyor. Valiler, memurlar 23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na kumpas kurmak için seferber olmuş vaziyetteler. Devletin işleri sahipsiz, kurumlar aşınıyor, devlet itibar kaybediyor.

Erdoğan'ın daha önce 39 ilçede miting yapacağı söyleniyordu ancak bırakın miting yapmayı artık Erdoğan'ın milletin içine bile çıkmayacağı, çıkamayacağı anlaşılıyor. Bu arada mitili İstanbul'a atacağını söyleyen küçük ortağı da ortalarda görünmüyor. Anlaşılan ya İstanbul'a sereceği mitili ya da İstanbul'un yolunu kaybetmiş vaziyette."

G-20 Maliye ve Ekonomi Bakanları Toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılmayacağının söylediğini aktaran Öztrak, "Çünkü saray iktidarı Karadeniz'de Ekrem İmamoğlu'nun meydanlarda gördüğü teveccühten ürkmüş. Trabzon'a hasar kontrolüne bütün bakanlarını gönderiyor. Buna damat bey de dahil ama olan biteni vicdan sahibi milletimiz gayet iyi izliyor." dedi.

Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın 'kürdistan' söylemini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Öztrak, "Bu soruların muhatabı CHP değil. Bir, bu sorunun muhattabı Sayın Devlet Bahçeli, iki, 'Türkiye'de kürdistan diyen varsa, çeksin kürdistana gitsin' diyen sarayın kibirli adamı. Dolayısıyla onlar ne cevap verecekler bu sorulara biz de merakla bekliyoruz." yanıtını verdi.

"Kılıçdaroğlu'na saldıran ihraç edildi mi?"

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na Karadeniz seyahatinde kullandığı uçakla ilgili bir takım eleştirileri oldu. Bununla ilgili ne demek istersiniz?" sorusu üzerine Öztrak, "İmamoğlu, Karadeniz gezisinde muhteşem bir şekilde karşılandı. Bu, saray kanadında çok ciddi bir telaş ve korku yarattı. Saray, seçimlerde milleti kışkırtma, toplumsal huzuru bozma rolünü de öyle gözüküyor ki atama İçişleri Bakanına vermiş durumda." diye konuştu.

Uçağı kiralayan şirketin, "uçakları ve helikopterleri iktidarın bakanlarına da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayına da kiraladığını" ifade ettiğini aktaran Öztrak, şunları kaydetti:

"Burada bir provokasyon, tahrik olduğu açık. Seçmenlerin ve yurttaşlarımızın güvenliğini sağlamakla, seçimin adaletini gözetmekle görevli olan atama İçişleri Bakanı bizatihi çıkıyor tahriklerde bulunuyor, ona buna hakaretler ediyor, ortamı zehirlemeye kalkıyor. Ben, bu bakanın daha önce başka bir partideyken AK Partililere sarfettiği sözleri hatırlıyorum. Diyeceğim şey şu, 'Üslubu beyan aynıyla insan.' Bu olan bitene baktığım zaman insan ister istemez Napolyon'un bir dönem Fransa İçişleri Bakanı Fouche için söylediği sözleri hatırlıyor. Fouche için diyor ki Napolyon, 'Yaşamım boyunca tanıdığım en kusursuz dönek'.

Atama bakanın gerçek dışı iddialarından ve provokasyonlarından daha tehlikeli olan Bakan konuştukça birileri de bundan görev çıkarıyor ve ülkemizin huzurunu açıktan, özellikle sosyal medyadan tehdit etmeye başlıyorlar. Eline silah alıp sosyal medyaya çıkıyor, milleti taciz ediyorlar. Bu bakanın bunlar hakkında işlem yapması lazım ama onlarla meşgul değil. O tahrik alanında kendini görevli görüyor. Hiç mi akıl, izan, vicdan yok?"

Bu söylemler sonrası Kılıçdaroğlu'nun linç edilmek istendiğini anımsatan Faik Öztrak, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin ihraç edilip edilmediğini sordu.

Kaynak: AA