Öztrak: "24 Hazirandan önce verilen sözler unutulmuş gözüküyor"

Öztrak: "24 Hazirandan önce verilen sözler unutulmuş gözüküyor"

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)

Öztrak: 24 Hazirandan önce verilen sözler unutulmuş gözüküyor
Kaynak: AA
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