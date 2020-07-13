Öztrak: "(15 Temmuz darbe girişimi) Milletin iradesine darbe yapmaya kalkmışlardı" CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi. (2)

"(15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimi) O gece CHPlisi, AK Partilisi, MHPlisi, HDPlisi, tüm milletvekilleri Meclisin ve Milletin hukukuna sahip çıktı. Asil milletimiz, ordumuzun vatanperver subayları ve kahraman emniyet teşkilatımız, hain kalkışmaya canıyla direndi"

"FETÖcülere 'beraber yürüdük biz bu yollarda' diye ağıt yakıp, 'Dön artık memleketine, bitsin bu hasret diye' zırıl zırıl ağlayan kimdi? Bunlara 'Ne istediniz de vermedik' diyen kimdi? Milli ordumuzun haremi ismetine, kozmik odasına bu FETÖcüleri sokan kimdi?"

"Sen o gece havada uçaktayken, başbakanın tünelde saklanırken, uçağının rotasını nereye çevireceğine bir türlü karar veremezken, İstanbul'daki ordu komutanından garanti almak için uğraşırken, Milletvekillerimize darbeye derhal karşı çıkın, Meclis'e gidip, ben de Ankara'ya geliyorum diyen genel başkanımıza, genel başkanımızdan hangi yüzle hesap soruyorsun"

"O zaman biz de soralım. Darbe öncesi Marmaris'te işiniz ne idi? Uçaklar helikopterler neden orada hazır duruyordu? Önceden bir istihbarat mı aldınız? Uçağa saat kaçta bindiniz?"

"Bu hususları içeren muhalefet şerhimizin de içinde yer aldığı TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu raporunu neden yayınlatmadınız? Açığa kavuşturulmamış, üzerinde şüphe bulutları olan, esas sizin ve çevrenizdekilerin bu darbedeki rolüdür"

"Genel başkanımız söyledi. O gün kimin, nerede olduğunu, kiminle konuştuğunu gösteren kayıtları açıklayın. HTS kayıtlarını ortaya koyun. Gerçekler ortaya çıksın"

"Günü, vakti, saati geldiğinde 15 Temmuz ve 20 Temmuz'a giden sürecin gün görmemiş bölümleri mutlaka aydınlanacaktır"

Kaynak: AA