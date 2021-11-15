ÖZTİMURLAR MTAL'YE BEBKA DESTEĞİ İLE 4. NESİL SANAYİ DEVRİMİ'NE HAZIR FABRİKA OTOMASYON LABORATUVARI

BURSA (Habermetre) - Bursa'da Öztimurlar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, BEBKA'nın 737 bin TL desteğiyle, 4. Nesil Sanayi Devrimi'ne hazır fabrika otomasyon laboratuvarına kavuştu.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ve Öztimurlar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile Kayapa Organize Sanayi Bölgesi (Kayapa OSB) ortaklığında hayata geçirilen 4. Nesil Sanayi Devrimi'ne uygun yeni nesil fabrika otomasyon laboratuvarının açılış töreni gerçekleştirildi. Projede özel sektörden Freudenberg Sealing Technologies ve Valeo Otomotiv de iştirakçi olarak yer aldı.

MESLEKİ GELİŞİME KATKI SAĞLAYACAK

Yeni Nesil Fabrika Otomasyon Laboratuvarı'nın, Türkiye'deki mesleki ve teknik eğitime yönelik çalışmalara büyük katkı sağlayacağını kaydeden Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür de "Bir otomotiv eğitimi bölümü mezunu olarak, bu açılış töreninde bulunmak beni ayrıca heyecanlandırdı. Laboratuvarımız, tanıma uygun bir şekilde yapılmış, çok güzide çalışmalardan biri oldu. Dijitalleşen, globalleşen ve hızla değişen dünyada, öğrencilerimizin değişimin gerisinde kalmaması ve uyum sağlaması gerekmektedir. Bu nedenle, öncelikle gelişen ve değişen teknolojiye paralel bir şekilde, bu teknolojiyi kullanabilen ve üretebilen öğretmenler ve öğrenciler ile yola devam etmek bizler için büyük önem arz ediyor. Türkiye'nin ihracat ve üretimdeki lokomotifi Bursa'nın, mesleki eğitimde en üst sırada yer alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başta BEBKA olmak üzere, bu projeye destek olarak eğitim sektörüne hizmet eden tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

PROJEYE BEBKA'DAN 737 BİN TL DESTEK

Ekonomik kalkınmada iş gücü piyasasının talep ettiği becerilerin gençlere kazandırılmasının iş gücü ve sektörel uyumun sağlanmasında oldukça önemli olduğunu belirten BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda 2019 yılı 'Mesleki Eğitim Yılı' ilan edildi. 'Geleceğim Mesleğim' sloganıyla BEBKA tarafından birçok faaliyet düzenlendi. İlk aşamada gençlerimizin etkili sunum teknikleri konusunda kendilerini geliştirmeleri için 3 ilde yaklaşık 200 meslek lisesi öğrencisine yönelik program hazırladık. 2022 yılı için de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından tüm kalkınma ajansları için ortak tema, 'Genç İstihdamı' olarak belirlendi. Önümüzdeki dönemde de yine bu kapsamda, üniversite öğrencileriyle buluşacağız ve toplulukları ziyaret edip öğrenciler ile birebir görüşeceğiz. 2019 yılında açılan Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile mesleki eğitim altyapısının geliştirilmesini hedefledik. Destek almaya hak kazanan 27 projeye 15 milyon TL destek sağladık. Bu projeye desteğimiz ise yüzde 90 oranında olup yaklaşık 737 bin lirayı bulacak. Okulumuzun 4. Nesil Sanayi Devrimi laboratuvarının kullanımı doğrultusunda öğrenci ve öğretmenlere dijital dönüşüm ve robot teknolojisi eğitimleri verildi. Okullarımız ve mezunlarımız artık milli teknoloji hamlesini geliştirecek ve sanayide dijital dönüşümü sağlayacak altyapıya daha da yakınlaşmış oldu. " dedi.

SANAYİ İÇİN GÖNÜLLÜLERE KAPI AÇIK

Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy ve proje paydaşı kurum yetkililerinin de katıldığı törende konuşan Okul Müdürü Muhammed Yusuf Yıldırım ise "Bize bu yenilikçi teknolojilerden yararlanma imkanı veren tüm destekçilere okulumuz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Laboratuvarımızın kapısı, sanayinin her alanında istekli ve kendini geliştirmek isteyen gönüllü bireylere de açık olacaktır. Laboratuvarımızda emeği geçen, bu işe gönül veren herkes, okulumuzun değerine değer kattı. Mezun vereceğimiz öğrencilerimiz de bölgemize, ülkemiz ekonomisine sanayisine katkıda bulunabilecek birer meslek sahibi olacaklardır" diye konuştu.

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