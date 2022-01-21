Özsoy Şampiyonlara başarılar diledi

Özsoy, Türki ve dünyada birçok başarılara imzasını atan Milli takım Boks Antrenörü Muhammet Ali Keskin ve Şampiyon Boksörlerini Antrenman esnasında ziyaret etti.

Sakarya Gençlik Spor İl Müdürü Arif Özsoy Şampiyon Boksörleri ziyaret etti.

Dar bir çalışma alanı ve kısa bir zaman diliminde Sakarya Boksunu Türkiye ve Dünyaya tanıtan Muhammet Ali Keskin ve Şampiyonlarını bir nebzede olsa ödüllendirmek adına, Salondaki çalışma alanlarını genişleten İl Müdürü Arif Özsoy, genişletilen alanın Şampiyonların çalışmalarına ne kadar katkı sağladığını antrenman esnasında bizatihi müşahede etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Milli Takım Boks Antrenörü Muhammet Ali Keskin; "Spora ve Sporcuya Özelde ise Sakarya Boksuna yapmış olduğu maddi ve manevi katkılarından dolayı İl Müdürümüz Arif Özsoy'a, Sakarya Boks camiası adına çok teşekkür ediyorum." Dedi

Başarılarından dolayı Keskin ve sporcularını tebrik eden Özsoy, Şampiyon Milli Boksörlere başarılarının devamını dilerken, diğer sporculardan da aynı başarıları beklediğini ifade etti.

Antrenör Keskin, Sakarya Boksuna ve özelde çalışma alanlarının genişletilmesinden ve her türlü maddi ve manevi desteklerinden dolayı İl Müdürü Özsoy'a teşekkür plaketi verdi.

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