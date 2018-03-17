Özselek: "Çanakkale, Birlik ve Beraberliğin En Güçlü Göstergesidir"

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Özselek mesajında, Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan Çanakkale Zaferinin, milli birlik ve beraberlik içinde verilen insanlık tarihinde eşine az rastlanır şanlı bir mücadelenin ve kahramanlığın destanı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Milli mücadelenin ilk adımlarının atıldığı, milli birlik ve beraberlik duygularımızın harekete geçtiği Çanakkale zaferiyle milletimiz, kahramanlığını, cesaretini, azmini ve en önemlisi vatan sevgisini ortaya koymuştur. Milletimizin özgürlük ve vatan için gerektiğinde neleri feda edebileceğini gösterdiği, mazlumun zalime direnişinin sembolüdür. Çanakkale Savaşı'nda verilen mücadele, bir milletin kadını, erkeği, çocuğu genci ve yaşlısıyla varoluş mücadelesinin temelinin atıldığı, imanlarıyla, akıl ve kalpleri yeniden dirilmiş bir milletin evlatlarının zaferidir. Türk Milletinin birlik ve beraberliğinin en güçlü göstergesidir. Tarihten silinmek istenen bir milletin, içinde bulunduğu tüm zorluk ve imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanıdır. Çanakkale, kutsal vatanımızı ele geçirebilmek için yapılan hain planların çöktüğü, düşman donanmasının vatanımıza girişinin engellendiği, düşmana 'Çanakkale geçilmez' dedirtilen yerdir. Düşmanlarımız Türk Milletinin iman, inanç ve vatan sevgisiyle mücadelesi karşısında çaresiz kalmıştır. Ne yazık ki, bugün de geçmişteki emellerinden vazgeçmeyerek bölücü faaliyetlerine devam etmekte olan dış güçler, Afrin'de amaçlarına ulaşmayı hedeflemektedir. Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan, ülkemizin huzuru ve bekası için canlarını ortaya koyan Kahraman Türk Askerlerimizin Cenab-ı Allah yar ve yardımcısı olsun diyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Çanakkale Zaferinin 103'üncü yılında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm komutanlarımızı, milli birlik ve beraberliğimiz için canını ortaya koyan kahraman askerlerimizi minnetle anıyor, şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." - KONYA